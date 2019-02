Demmin: Ermittlungserfolg - ein Tatverdächtiger nach Garagenbrand ermittelt

von Polizeiinspektion Neubrandenburg

08. Februar 2019, 12:24 Uhr

Wie bereits berichtet wurde, kam es am 26.01.2019 gegen 03:40 Uhr zu einem Brand einer Garage in der Treptower Straße in Demmin.

Die an ein Wohnhaus und ein Eiscafé grenzende Garage konnte durch die eingesetzten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Demmin zügig gelöscht werden und ein Ausbreiten der Flammen auf andere Gebäudeteile verhindert werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Garage diente dem Geschädigten als Lagerort für ein Blumengeschäft. Die Schadenshöhe des teilweise verbrannten Inventars wurde auf ca. 200,-EUR geschätzt.

Vor Ort ergaben sich den aufnehmenden Beamten bereits erste Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung. Durch intensive Ermittlungen der Beamten der Kriminalkommissariatsaußenstelle in Demmin konnte ein Tatverdächtiger im Alter von 20 Jahren ermittelt werden. Der 20-Jährige ist bereits mit gleichgelagerten Sachverhalten mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten und hat die Tat bereits eingeräumt.

Die polizeilichen Ermittlungen sind nunmehr abgeschlossen und das Verfahren wird demnächst zur weiteren Entscheidung an die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg abgegeben.