Diebstähle in Greifswald

von svz.de

22. September 2018, 14:08 Uhr

Im Laufe des Sonnabend vormittags wurde der Polizei in Greifswald der Diebstahl von 2 PKW mitgeteilt. Der Tatzeitraum war die Nacht vom 21.09.2018 zum 22.09.2018. In der Roßmühlenstraße wurde ein PKW Ford Kuga und in der Langen Reihe ein Geländewagen Ford Edge entwendet. Der Gesamtschaden wird auf etwa

88.000,- EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Sachdienstliche Hinweise nimmt die Polizei Greifswald, Tel. 03834 5400 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.