Diebstahl eines Quad in Wildberg

von Polizeiinspektion Neubrandenburg

10. August 2020, 12:02 Uhr

In der Zeit vom 07.08.2020 22:30 Uhr bis 08.08.2020 07:30 Uhr ist es in der Seestraße in Wildberg zum Diebstahl eines Quad im Wert von 6800EUR gekommen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen haben unbekannte Täter das besagte Quad, welches in der Seestraße in der Grundstückseinfahrt einer Mehrfamilienhaussiedlung parkte, entwendet. Das Quad der Marke Zhejiang besitzt die Farbe Orange-Metallic und hat einen schwarzen Koffer am Heck. Als auffälliges Merkmal ist eine zusätzlich vom Eigentümer angebrachte Platte im Frontbereich zu nennen, auf der sich eine Abbildung eines Hundes befindet.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Malchin unter der Telefonnummer 03994 - 231 224.