Diebstahl von Solarpaneelen in Neetzow

von svz.de

11. Juli 2020, 17:32 Uhr

In der Zeit vom 09.07.20, 17:00 Uhr bis zum 11.07.20, 07:00 Uhr kam es in Neetzow, Kastanienallee zum Diebstahl von Solarpaneelen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Scheune. Aus dieser wurden 150 dort gelagerte Solarpaneele entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 22.500 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Diese dauern gegenwärtig an und die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Zeugen, welche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Anklam unter 03971/251-2224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.