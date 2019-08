Diedrichshagen: Einbruch in ein Einfamilienhaus

von svz.de

23. August 2019, 05:58 Uhr

Am 22.08.2019 gegen 17:10 Uhr teilte die 37-jährige Geschädigte mit, dass in ihr Einfamilienhaus in der Langen Reihe in 17498 Diedrichshagen eingebrochen wurde. Unbekannte Täter drangen während ihrer Abwesenheit in der Zeit zwischen 16:00 und 17:10 Uhr in ihr Haus ein und entwendeten aus diesem Schmuck in Höhe von ca. 2.000,- EUR. Als die Geschädigte nach Hause kam, bemerkte sie den Einbruch und informierte sofort die Polizei. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich im Polizeirevier Greifswald unter der Telefonnummer 03834-540224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.