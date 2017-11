Dobbertin: Radlader fängt Feuer und brennt vollständig aus

von svz.de

erstellt am 18.Nov.2017 | 11:00 Uhr

Am 17.11.2017 gegen 22:00 Uhr wurde die Polizei über einen Brand in Dobbertin (LK LUP)informiert. Der 47-jährige Fahrer hatte einen Radlader mit laufendem Motor außerhalb des Gebäudes kurzzeitig abgestellt. Nach Rückkehr brannte die Maschine in voller Ausdehnung.

Durch die eingesetzten Feuerwehren wurde der Brand unter Kontrolle gebracht und gelöscht. Am Radlader entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Weitere Sachschaden sind nicht entstanden.