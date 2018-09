Dodow: Schwerer Verkehrsunfall auf der A24

von svz.de

23. September 2018, 17:37 Uhr

Heute gegen 14.20 Uhr kam es auf der A24 in Höhe Dodow in Richtung Berlin zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Audi Q3 aus Sachsen befuhr die BAB 24 in Richtung Berlin. In Höhe des Unfallortes kam das Fahrzeug aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich im angrenzenden Graben, wo er auch zum Stand kam. Der 47-jährige Fahrer und die 46-jährige Beifahrerin wurden dabei schwer verletzt und mittels RTW ins Krankenhaus Hagenow verbracht.

Durch herumfliegende Teile wurde ein anderer PKW Mercedes aus Hamburg auf der Überholspur leicht beschädigt. An beiden PKW und den Anlagen der Autobahnmeisterei entstand ein Sachschaden von ca. 28000,- Euro. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Personen und des Fahrzeuges kam es zu leichten Behinderungen.