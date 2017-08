Eggesin: Beim Einparken vom Bremspedal abgerutscht

Beim Einparken auf einem Discounter-Parkplatz in Eggesin (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist eine 67-Jährige Autofahrerin vom Bremspedal auf das Gaspedal abgerutscht. Sie verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro, wie die Polizei mitteilte. Durch die ungewollte Beschleunigung ihres Wagens, fuhr die 67-Jährige am Samstagmittag gegen eine Hecke, in der sich ein Maschendrahtzaun befand, und kam erst auf einem angrenzenden Grundstück zum Stehen. Die Autofahrerin wurde nicht verletzt. Am Auto entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro, an Hecke und Zaun ein Schaden von etwa 500 Euro.

von svz.de

erstellt am 12.Aug.2017 | 16:16 Uhr