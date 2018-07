Einbruch in einer Schule der Gemeinde Sundhagen

von Polizeipräsidium Neubrandenburg

18. Juli 2018, 14:40 Uhr

Am Morgen des 17.07.2018 teilte eine Mitarbeiterin der Gemeinde Sundhagen den Einbruch in einer Grundschule in Horst mit. In der Zeit vom 16.07.2018, 16 Uhr bis zum 17.07.2018, 7 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt über ein Fenster in das Gebäude.

Im Lehrerzimmer wurden mehrere Schränke und Behältnisse durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde, kann derzeit jedoch nicht gesagt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 EUR.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es wird um Mithilfe aus der Bevölkerung gebeten. Wer im oben genannten Zeitraum verdächtige Personenbewegungen im Bereich der Schule festgestellt hat und sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Ergreifung der oder des Täters führen können, wird gebeten, sich bei der Polizei in Grimmen (038326 570) zu melden.