Einbruch in Rostocker Schule

22. Oktober 2018, 13:35 Uhr

Am Wochenende drangen unbekannte Täter in eine Schule im Stadtteil Lichtenhagen ein. Als der Hausmeister den Einbruch am Montagmorgen entdeckte, alarmierte er umgehend die Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter Zutritt in das Schulgebäude und durchsuchten mehrere Klassen- und Büroräume. Dabei durchwühlten die Einbrecher auch Schränke und Behältnisse in den jeweiligen Räumen.

Von der Auswertung der gesicherten Spuren erhoffen sich die Beamten wichtige Hinweise, die zur Aufklärung der Straftat führen. Zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Rostock dauern an.