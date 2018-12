Einbruch in Schwerin-Friedrichthal

von svz.de

13. Dezember 2018, 08:30 Uhr

Die Hausbewohner befanden sich mehrere Tage im Urlaub. Als sie am 11. Dezember in den Abendstunden zurückkehrten, gab es ein böse Überraschung. Durch gewaltsames Aufhebeln der Terrassentür verschafften sich Einbrecher Zutritt ins Haus. Sie durchwühlten alle Räumlichkeiten, verschlossene Zimmertüren wurden gewaltsam aufgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Vor Ort konnten Spuren gesichert werden.

Die Polizei wurde erst am Folgetag verständigt. Die Polizei bittet, im Falle eines Einbruchs sofort den Notruf zu betätigen. Verändern Sie nichts am Tatort, betreten Sie so weit möglich, keine Räumlichkeiten, wertvolle Spuren könnten vernichtet werden, rät die Polizei.