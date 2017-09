Einsatz von Polizei und Feuerwehr am Thurower See

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Ein leeres Faltboot sowie einzelne Gegenstände (Anglerausrüstung sowie Anglerzubehör)wurden durch einen Hinweisgeber auf dem Thurower See am 03.09.2017 treibend im Wasser festgestellt. Das Faltboot vom Typ "Banana" wurde gekentert auf dem See gegen 17:30 Uhr aufgefunden.

Nachdem die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg gegen 19:40 Uhr davon Kenntnis erhielt, suchten Polizei, Feuerwehr und Wasserwacht nach Personen, die in Not geraten sein könnten. Der Polizeihubschrauber "Merlin 1" kam zum Einsatz und suchte das Gelände und das Gewässer von oben auch mit einer Wärmebildkamera ab. Am Gewässer konnte auch kein Fahrzeug festgestellt werden. Weiterhin haben die Beamten des Polizeihauptreviers Befragungen in der Ortschaft Thurow durchgeführt,ohne konkrete Hinweise zum Boot oder vermissten Personen zu erlangen. Es gibt bisher keine Vermisstenanzeigen zum Sachverhalt. Auf Grund der Gesamtumstände wurde gegen 23:30 Uhr die Suche am Gewässer vorläufig beendet.

Die Polizei bittet die Bevölkerung nun um Unterstützung bei der Suche. Wer kennt das Faltboot(Siehe Vergleichsfoto) oder hat Feststellungen im Verlaufe des 03.09.2017 am Thurower See gemacht? Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier in Neustrelitz unter Telefon 03981/258-0, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

von svz.de

erstellt am 04.Sep.2017 | 07:35 Uhr