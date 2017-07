Grabow : Erneut Kind von Hund gebissen 

vergrößern 1 von 1 Foto: Imago/Chromorange (Illustration) 1 von 1

Erneut ist in Mecklenburg-Vorpopmmern ein Kind von einem Hund gebissen worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, trug ein siebenjähriger Junge am Wochenende in Grabow dabei leichte Verletzungen davon.

Der Schäferhund sei ersten Erkenntnissen zufolge durch ein kurzzeitig geöffnetes Tor auf die Straße gelaufen und habe dort den Jungen angegriffen. Die oberflächlichen Bissverletzungen wurden im Krankenhaus behandelt. Gegen den Hundehalter sei Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung gestellt, das Ordnungsamt informiert worden.

Erst am Freitag war in einem Ortsteil von Bützow (Landkreis Rostock) ein Kind Opfer einer Hundeattacke geworden. Ein ebenfalls sieben Jahre alter Junge wurde laut Polizei beim Spielen mit der Dogge des Nachbarn am Kinn schwer verletzt. Das Kind habe den Hund gekannt. Auch gegen diesen Hundehalter wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

von svz.de

erstellt am 31.Jul.2017 | 12:17 Uhr