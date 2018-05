Exhibitionist auf Wismarer Sportplatz

von svz.de

01. Mai 2018, 20:24 Uhr

Am Dienstagnachmittag ist der Polizei ein exhibitionistischer Vorfall in Wismar gemeldet worden. Zwei Zeugen informierten die Beamten über einen Mann, der mit entblößtem Geschlechtsteil gegen 15.40 Uhr auf dem Sportplatz in der Hans-Rothbarth-Straße unterwegs gewesen sein soll.

Die Zeugen konnten den Mann wie folgt beschreiben:

braune, kurze Haare

Brillenträger

zw. 35 und 40 Jahre alt

ca. 180 cm groß

trug eine blaue Jeans und eine schwarze Jacke

Zeugen, die Beobachtungen zum Sachverhalt gemacht haben oder weitere sachdienliche Informationen mitteilen können, werden gebeten, sich beim Polizeihauptrevier Wismar unter der Telefonnummer 038412030, bei der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.