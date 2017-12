Falsche Polizisten im Bereich Ludwigslust unterwegs

von svz.de

erstellt am 27.Dez.2017 | 15:50 Uhr

Die Polizei warnt erneut vor falschen Polizeibeamten am Telefon. Aktuell wurden im Großbereich Ludwigslust zwei Sachverhalte bekannt, bei denen sich ein Anrufer als Mitarbeiter der Kriminalpolizei ausgab.

So erfolgte in jüngster jeweils bei einem potentiellen Opfer in Ludwigslust und in Boizenburg ein entsprechender Anruf. Der männliche Anrufer ohne Akzent stellte sich als Beamter der Kriminalpolizei vor. Unter dem Vorwand, der Angerufene sei ein mögliches Opfer einer ausländischen Einbrecherbande, wurde versucht, Informationen über vorhandene Bargeldbeträge, Wertgegenstände und die Sicherung der Wohnung zu erlangen. Die Polizei weist erneut darauf hin, dass dieses nicht der Arbeitsweise der Polizei entspricht. Am Telefon sollten keine Auskünfte über Vermögens-, Familien- und Wohnverhältnisse gegeben werden. Betroffene sollten sich im Zweifel an ihre örtlichen Polizeidienststellen wenden.