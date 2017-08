Feldberger Seenlandschaft: Zwei Verletzte bei Motorradunfall

Bei einem Motorradunfall im Landkreis Mecklenburgischen Seenplatte sind zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei in der Nacht zu Montag mitteilte, kam ein 30-jähriger Motorradfahrer auf einer Landstraße zwischen zwei Ortsteilen der Gemeinde Feldberger Seenlandschaft von der Fahrbahn ab und streifte einen Baum. Dadurch stürzte er. Seine 29-jährige Mitfahrerin auf dem Sozius wurde dabei schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der 30-Jährige verletzte sich leicht. Am Motorrad entstanden zudem rund 7000 Euro Sachschaden.

von svz.de

erstellt am 21.Aug.2017 | 07:31 Uhr