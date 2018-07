Friedland: Schwerer Raub

von svz.de

28. Juli 2018, 09:50 Uhr

Am 27.07.2018 gegen 15:00 Uhr kam es in 17098 Friedland in der Nähe des Marktes zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei männlichen Personen. In deren Verlauf drangen die beiden Tatverdächtigen (27 und 29 Jahre alt) mit einem Elektroschocker auf den 27-jährigen Geschädigten ein und entwendeten diesem sein Mobiltelefon. Durch das beherzte Hinzutreten einer 41-jährigen Zeugin konnten die beiden Tatverdächtigen vertrieben werden. Die durch die anwesenden Zeugen sehr gut gemachten Personenbeschreibungen zu den beiden Tatverdächtigen machte es möglich die Beiden sehr schnell zu identifizieren. Durch die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg wurde eine Durchsuchung der Wohnungen angeordnet. Bei dieser konnte das relevante Mobiltelefon sowie Diebesgut aus weiteren Straftaten aufgefunden wurde. Die beiden Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.