Gnoien: Brand in einem Mehrfamilienhaus

von svz.de

21. April 2018, 09:45 Uhr

Am Freitagabend kam es gegen 22:45 Uhr zum Ausbruch eines Brandes in einem Mehrfamilienhaus in Gnoien. Die neun anwesenden Bewohner konnten sich eigenständig aus dem Gebäude retten. Eine 87-jährige Bewohnerin kam zur Kontrolle in ein Krankenhaus.

Die betreffenden Wohnungen sind aktuell nicht mehr bewohnbar. Der Schaden wird auf über 20.000,00 EUR geschätzt. Nach ersten Ermittlungen brach das Feuer im Bereich des Kellers aus. Es besteht der Verdacht der schweren Brandstiftung. Die Kriminalpolizei hat dazu die Ermittlungen aufgenommen.

Seitens der Feuerwehr kamen sechs Wehren aus dem Umkreis mit über 80 Kameraden zum Einsatz.