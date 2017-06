Goldberg: In fünf Gartenlauben eingebrochen

Gleich fünfmal schlugen die Langfinger in Goldberg zu. Wie die Polizei gestern mitteilte, hatten es die Einbrecher dieses Mal auf Gartenlauben abgesehen. In fünf Lauben der Kleingartenanlage „Mühlenkamp“ in Goldberg sind die bislang noch unbekannten Täter eingebrochen. Dort haben sie diverse Gegenstände gestohlen. Die Kriminalpolizei konnte Spuren sichern, die jetzt ausgewertet werden.

erstellt am 26.Jun.2017 | 16:00 Uhr