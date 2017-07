Grabow: Dieben nehmen Baustelle an der A14 ins Visier

Einbrecher machen sich auf Brückenbaustellen an der Autobahn zu schaffen. Bereits in der Nacht zu Freitag sind unbekannte Täter gewaltsam durch die Fenster in zwei Baucontainer auf der Baustelle der A14 an der Eldetalbrücke bei Grabow eingedrungen und haben unter anderem Arbeitsbekleidung, Kraftstoffe sowie Kraft- und Lichtstromkabel gestohlen. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt, meldete gestern die Polizei. In der Nacht zu Dienstag wurden auf der Baustelle erneut zwei Container aufgebrochen und Baugeräte gestohlen. Der Sachschaden konnte noch nicht genau beziffert werden, so Polizeisprecherin Katja Hoppe.

Auf der Baustelle der A 24 an der Autobahnbrücke Stolpe brachen unbekannte Täter am Wochenende in einen Baucontainer ein und entwendeten den Aufsatz einer Lochkreissäge. Außerdem wurden zwei Baustellenfahrzeuge beschädigt und etwa 50 Liter Diesel entwendet. Die Tat geschah zwischen Freitag, 18.30 Uhr, und Montag , 6.35 Uhr. Die Polizei konnte am Tatort Spuren sichern und bittet in allen Fällen um Hinweise.

von svz.de

erstellt am 04.Jul.2017 | 13:54 Uhr