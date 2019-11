Graffiti-Sprayer nach Verfolgung in Wismar gestellt

von svz.de

30. November 2019, 10:53 Uhr

n der Nacht zum Samstag, gegen 02:45 Uhr, konnte eine Streife der Bundespolizei einem 22-Jährigem Mann habhaft werden, der zuvor in der Straße "Am Platz" Graffitis gesprayt hatte. Ein Zeuge erwischte ihn dabei inflagranti und sprach ihn an. Darauf warf der Ertappte mit der Spraydose nach dem Mann und flüchtete. Verfolgt vom Zeugen lief er dann quasi direkt in die Arme der Bundespolizisten.

Bei dem 22-Jährigen wurden noch weitere vier Farbdosen sichergestellt. Die Farbe stimmte augenscheinlich mit den festgestellten Graffits überein. Die hinzukommenden Beamten aus dem Polizeihauptrevier nahmen eine Anzeige wegen Sachbeschädigung auf.

Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle auch noch einmal dem couragierten Handeln des Zeugen.