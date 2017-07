Am Dienstagabend gegen 21 Uhr stieß der Autofahrer in der Gramzower Dorfstraße (Prignitz) mit einem aus einer Hecke herausspringendem Hund zusammen. Es kam zum unvermeidlichen Zusammenstoß. Der Hund verendete am Unfallort.

erstellt am 12.Jul.2017 | 16:26 Uhr