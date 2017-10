Grebs: Automat geknackt

von svz.de

erstellt am 20.Okt.2017 | 15:46 Uhr

In Grebs haben unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Dabei entstand erheblicher Sachschaden, der auf ca. 3.000 Euro geschätzt wurde. Ob die Täter auch an Zigaretten oder Bargeld gelangten, ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort, die nun kriminaltechnisch ausgewertet werden müssen. Hinweise zu diesem Vorfall, der sich an der Gaststätte des Ortes ereignete, nimmt die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110) entgegen.