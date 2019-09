Greifswald: Diebstahl eines Autos

von svz.de

24. September 2019, 11:07 Uhr

Zwischen dem 20. September, gegen 20.00 Uhr, und dem 23. September 2019, ca. 10.00 Uhr, haben unbekannte Täter einen silbernen BMW 320 mit dem amtlichen Kennzeichen HGW-LF117 in der Maxim-Gorki-Straße in Greifswald entwendet. Der PKW, welcher auffällige orangefarbene Aufkleber mit der Aufschrift "Dragonball" auf der Fahrer- und Beifahrerseite sowie der Heckscheibe aufweist, wurde zuletzt am Freitagabend gesichtet. Es entstand ein Schaden von ca. 4.900 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei dem Polizeihauptrevier Greifswald unter 03834-5400 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.