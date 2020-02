Greifswald: Diebstahl eines Kleinbus VW T4

von svz.de

17. Februar 2020, 06:52 Uhr

Am späten Sonnabendabend gegen 23.25 Uhr zeigte ein 39-jähriger Geschädigter an, dass unbekannte Täter seinen Kleinbus VW T4 entwendet haben. Hierauf wurde ein Funkstreifenwagen des Polizeihauptrevieres Greifswald am Tatort in der Straße "Am Schießwall" in Greifswald zum Einsatz gebracht. Beim Eintreffen am Tatort bestätigte sich der Sachverhalt.

Unbekannte Täter entwendeten das Fahrzeug im Zeitraum zwischen 18.30 Uhr und 23.25 Uhr vom Tatort. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Kleinbus VW T4, der Farbe Schwarz und mit dem amtlichen Kennzeichen VG-S 205. Der Wert des entwendeten Fahrzeuges beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich im Polizeihauptrevier Greifswald unter der Telefonnummer 03834-540224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.