Greifswald: Fahrübung völlig misslungen - Freundin demoliert Auto

22. Januar 2018, 08:54 Uhr

Eine Fahrübung der Freundin ist für einen 19-jährigen Autofahrer in Greifswald gründlich danebengegangen. Die 20-Jährige verlor am Sonntag auf einem Parkplatz die Gewalt über den Wagen, durchbrach einen Zaun und landete seitlich mit dem Auto in einem Graben, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Der Freund und Autobesitzer saß als Beifahrer daneben. Der Unfall ereignete sich auf einem am Sonntag verwaisten Parkplatz eines Einkaufszentrums. Beide blieben zwar unverletzt, aber am Auto, das aufwändig geborgen werden musste, entstanden rund 8000 Euro Schaden. Wenn nicht der Schaden schon genug wäre: Nun werde gegen die Frau wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und den Besitzer ebenfalls ermittelt.