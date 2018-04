Greifswald: Graffiti mit politischem Bezug

von svz.de

04. April 2018, 13:12 Uhr

Durch einen oder mehrere unbekannte Täter wurde in der Greifswalder Innenstadt in der Zeit vom 02.04.2018, 12.00 Uhr bis 03.04.2018, 08.00 Uhr der Sichtschutz eines Baugerüsts mit pinkfarbener Sprühfarbe beschmiert. Die ca. 6,20m x 1,30m große Aufschrift weist einen politischen Bezug zur Lage in Afrin, der PKK und der YPG auf.

Der polizeiliche Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Anklam hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im oben genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an die Einsatzleitstelle Neubrandenburg unter 0395/5582-2224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.