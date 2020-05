Greifswald: Schwer verletzte Radfahrerin nach Zusammenstoß mit Auto

von Polizeiinspektion Anklam

14. Mai 2020, 16:59 Uhr

Auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße in Greifswald ereignete sich heute Nachmittag (14.05.2020, gegen 13.45 Uhr) ein Verkehrsunfall, bei dem eine 88-jährige Radfahrerin schwer verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 74-jährige Fahrer eines Hyundai den Parkplatz vom Drogeriemarkt kommend in Richtung Parkplatzausfahrt. Die Radfahrerin befuhr den Parkplatz aus Richtung "Fressnapf" kommend und bemerkte das von links nahende Fahrzeug nicht, sodass es zu einem Zusammenstoß gekommen ist. Die Frau wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.