Greifswald: Sportliche 25-Jährige stoppt Bekleidungsdieb

von svz.de

23. Oktober 2018, 08:18 Uhr

Mit einer gehörigen Portion Mut hat eine Studentin in Greifswald einen Dieb gestoppt. «So viel Zivilcourage wie in dem Fall hat man nicht alle Tage», lobte ein Polizeisprecher am Dienstag den sportlichen Einsatz der 25-Jährigen am Wochenende. Der 34-jährige Dieb hatte bereits am Samstag im Obergeschoss eines Einkaufscenters teure Winterjacken gestohlen und war geflohen.

Die Studentin wollte gerade eine Rolltreppe hochfahren, als der Mann ihr mit seiner Beute entgegenkam und sie wegschubste. Der Polizei zufolge zog die Frau dem Mann wie beim Kampfsport die Beine weg und hielt ihn fest, Passanten halfen ihr. «Das war eine vorläufige Festnahme durch jedermann, wie sie im Gesetz steht», sagte der Polizeisprecher. Es werde wegen räuberischen Diebstahls ermittelt.