Greifswald: Verkehrsunfall mit hohen Sachschaden

von svz.de

26. April 2018, 19:01 Uhr

Am 26.04.2018 gegen 17 Uhr wurde der Einsatzleitstelle in Neubrandenburg mitgeteilt, dass es in Greifswald Am Elisenpark in Richtung Real Markt zu einem Verkehrsunfall gekommen sei. Ein 80-jähriger BMW-Fahrer kam in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und fuhr über einen Bordstein. Infolgedessen verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, beschädigte fünf Zaunfelder, ein großes Werbeschild und drei Poller, bis das Fahrzeug letztlich zum Stehen kam. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 EUR, der Fahrzeugführer wurde nicht verletzt.