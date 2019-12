Greifswald: Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrer

von Polizeipräsidium Neubrandenburg

28. Dezember 2019, 16:46 Uhr

Am 28.12.2019 gegen 13:40 Uhr ereignete sich in Greifswald, am Platz der Freiheit ein Verkehrsunfall unter zwei Fahrradfahrern.

Diese befuhren beide den Radweg der Robert-Blum-Straße in Richtung Platz der Freiheit. Auf Höhe Platz der Freiheit wollte der 39-jährige Unfallverursacher den vor ihm fahrenden 77-jährigen Geschädigten überholen. Hierbei fuhr er aber mit dem Vorderrad gegen das Hinterrad des Geschädigten. Dieser kam dabei zu Fall und zog sich leichte Verletzungen im Gesicht zu. Diese wurden ambulant im Klinikum von Greifswald behandelt. An beiden Fahrrädern entstand ein Sachschaden von ca. 50,- Euro.