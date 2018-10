Grimmen: Couragierter Autofahrer hält Betrunkene an

von svz.de

16. Oktober 2018, 18:14 Uhr

Am Dienstagnachmittag um 14.41 Uhr meldet ein 47-jähriger Autofahrer der Polizei, dass vor ihm in der Heinrich-Heine-Straße in Grimmen ein Nissan in Schlangenlinie fährt. Hierauf wurden unverzüglich Einsatzkräfte des Polizeireviers Grimmen zum Einsatz gebracht.

Vor deren Eintreffen der Einsatzkräfte konnte der Mann beobachten, wie das vor ihm fahrende Fahrzeug mehrfach über die Fahrbahnbegrenzung fuhr. Dabei fuhr das Fahrzeug auch über Teile des Gehwegs. Daher hielt der 47-Jährige das vor ihm fahrende Auto an und nahm der 47-jährigen Fahrerin des Nissan die Fahrzeugschlüssel ab.

Gemeinsam warteten sie auf das Eintreffen der Polizei. Bei deren Eintreffen am Einsatzort wurde ein Atemalkoholtest bei der Fahrzeugführerin gemacht. Dieser ergab einen Wert von 2,21 Promille.

Der Führerschein der Fahrzeugführerin wurde sichergestellt und gegen sie wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet.