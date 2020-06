Grimmen: Gefährlicher Leichtsinn am Bahnübergang - Gemeinsamer Einsatz der Bundes- und Landespolizei

von Bundespolizeiinspektion Stralsund

05. Juni 2020, 18:58 Uhr

Am 28.05.2020 wurde die Bundespolizei Stralsund über die Notfallleitstelle der Deutsche Bahn informiert, dass Autofahrer am Bahnübergang Grimmen trotz Achtungszeichen und Warnhinweisen den Bahnübergang überqueren.

So wurde auch bekannt, dass mehrfach Autofahrer während der Schrankenschließung den Bahnübergang befuhren und dabei eingeschlossen wurden. Nur durch die Einleitung einer sofortigen Notöffnung konnten sich die Autofahrer aus dieser lebensgefährlichen Situation befreien.

Die Bundespolizei Stralsund, die zuständig für die öffentliche Sicherheit und Ordnung auf dem Gebiet der Bahnanlagen ist, führte gemeinsam mit Kräften der Landespolizei vom Polizeirevier Grimmen an mehreren Tagen zu unterschiedlichen Zeiten im Bereich Grimmen Kontrollen durch.

Am 02.06.20 überfuhren eine 29-jährige Autofahrerin und am 04.06.20 ein 59-jähriger Autofahrer mit ihren Fahrzeugen das rote Haltesignal am Bahnübergang. Beide Autofahrer müssen sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Verhalten an Bahnübergängen verantworten. Sie erwartet nun ein Bußgeld von bis zu 240 Euro, 2 Punkten und 1 Monat Fahrverbot.