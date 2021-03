Grimmen: Mehrere Autos bei Unfall auf A20 beschädigt

Nach einem Überholvorgang auf der Autobahn 20 bei Grimmen im Landkreis Vorpommern-Rügen ist es zu einem Unfall mit mehreren Autos gekommen. Ein Fahrer bremste am Freitagabend so stark ab, dass zwei Wagen dahinter kollidierten, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Ein 33-jähriger Fahrer eines weiteren Autos nahm den Angaben zufolge den Zusammenstoß zu ...

