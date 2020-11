Güstrow: Polizei fahndet nach Auto-Brandstiftern

von Winfried Wagner/dpa

30. November 2020, 09:05 Uhr

Die Polizei in der Region Güstrow ermittelt nach mehreren Autobränden wegen des Verdachts der Brandstiftung. Wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte, brannten innerhalb weniger Tage vier Autos in Güstrow und ein Wagen im wenige Kilometer entfernten Teterow (Landkreis Rostock). Der Gesamtschaden wurde zunächst auf mindestens 50 000 Euro geschätzt. In einem Fall wurde auch eine Fassade eines Einkaufsmarktes beschädigt.

Zuletzt hatten Anwohner im Westen von Güstrow am Freitag einen Knall gehört, dann brannte ein Auto auf einem Parkplatz. Ein weiteres Auto wurde beschädigt. Zuvor hatten in der Nacht zum 22. November zwei Autos in Güstrow auf einem benachbarten Platz gebrannt. Nur eine Stunde vorher brannte ein Auto in Teterow an der B104 aus. Verletzt wurde niemand.

Darum geht's im MEDIENPROJEKT von SVZ und NNN Etwa 65.000 Schüler und Lehrer allein in unserem Verbreitungsgebiet erhalten in einem gemeinsamen Projekt der Zeitungsverlage und des MV-Bildungsministeriums bis zum Jahresende kostenlosen Zugang zu den Newsportalen. Fragen Sie an den Einrichtungen ihrer Kinder nach den Bedingungen und Login-Daten, die Sie auch in der Familie nutzen können. Was bewegt die Schüler ab Klasse 5 bis hinauf in die Gymnasien und Berufsschulen unseres Landes? Was passiert in ihrem Umfeld, in Deutschland und der Welt? Wie können seriöse Nachrichten von Fake News unterschieden werden? Die Schweriner Volkszeitung und die Norddeutschen Neuesten Nachrichten bieten den Schülern die aktuellsten Berichte, liefern in einem speziellen Dossierbereich "Diskussionsstoff" für den Unterricht und möchten mit ihnen in Austausch kommen.