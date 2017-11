Hagenow: Einbruch in Spielothek

von svz.de

erstellt am 09.Nov.2017 | 16:19 Uhr

Bei einem Einbruch in eine Spielhalle in Hagenow (Kreis Ludwigslust-Parchim) haben unbekannte Täter vermutlich mehrere zehntausend Euro Bargeld gestohlen. Die Täter seien am frühen Donnerstagmorgen gewaltsam über das Dach in das Gebäude eingedrungen, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin hätten sie insgesamt neun Spielautomaten und einen Geldwechselautomaten aufgebrochen und eine große Menge Bargeld entwendet. Die genaue Schadenhöhe ist nach ersten Ermittlungen jedoch noch unbekannt. Am Tatort wurden Spuren gesichert, die nun kriminaltechnisch ausgewertet werden. Die Polizei in Hagenow ermittelt wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall und bittet um Hinweise.