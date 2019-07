Hagenow: Erheblicher Sachschaden bei Zusammenstoß zweier PKW

von svz.de

31. Juli 2019, 09:50 Uhr

Beim Zusammenstoß zweier PKW ist am Dienstagnachmittag in Hagenow ein vorläufig geschätzter Gesamtschaden von ca. 20.000 Euro entstanden. Beide Fahrer blieben unverletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte einer der beiden Autofahrer beim Linksabbiegen an einer Einmündung in der Feldstraße einen entgegenkommenden PKW nicht beachtet, worauf es zum Zusammenstoß kam. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenprall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.