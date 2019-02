Hamburg/Schwerin: 22-Jähriger bei Diebstahl im IC erwischt

von svz.de

26. Februar 2019, 12:19 Uhr

Mitarbeiter der Deutschen Bahn informierten am Montag die Bundespolizeiinspektion Rostock über einen versuchten Diebstahl im IC 2216 auf der Fahrt von Hamburg nach Schwerin. Ein Fahrgast des Zuges wollte während der Fahrt seinen Sitzplatz wechseln und brachte zu diesem Zweck einen Teil seines Gepäcks ins neue Abteil. Als er zurückkehrte, musste er feststellen, dass ein 22-jähriger Fahrgast gerade dabei war, sein Mobiltelefon in der Tasche zu verstauen. Daraufhin forderte der Fahrgast sein Telefon zurück. Dieser Aufforderung kam der 22-Jährige nach. Einen Fahrausweis für die Fahrt von Hamburg nach Schwerin konnte der 22-Jährige ebenfalls nicht vorweisen. Außerdem war er nicht im Besitz von Barmitteln, um den Fahrpreis nachzuentrichten.

Bei Einfahrt des Zuges am Hauptbahnhof Schwerin wurde der 22- Jährige dann durch eine Streife des Bundespolizeireviers Schwerin in Empfang genommen. Die fahndungsmäßige Überprüfung der Person ergab vier Ausschreibungen der Staatsanwaltschaften Lübeck und Hamburg zur Wohnortermittlung als auch eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Schwerin zur Strafvollstreckung. Das Amtsgericht Ludwigslust hatte ihn wegen des Erschleichens von Leistungen zu einer Geldstrafe von 250 Euro nebst Kosten in Höhe von 7 Euro, ersatzweise zu 25 Tagen Freiheitsstrafe verurteilt. Da der 22-Jährige die Geldstrafe nicht entrichten konnte, wurde er in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt verbracht. Zudem wurden gegen ihn weitere Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und Erschleichen von Leistungen eingeleitet.