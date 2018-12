Heringsdorf: Auffahrunfall zwischen Kölpinsee und Koserow

von Polizeipräsidium Neubrandenburg

22. Dezember 2018, 13:51 Uhr

Auf der B 111 zwischen Kölpinsee und Koserow kam es heute um 09.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Die 31-jährige Fahrerin eines PKW Ford musste verkehrsbedingt anhalten. Dem nachfolgenden 27-jährigen Opel Fahrer gelang es, noch rechtzeitig zu halten. Dieses schaffte ein 51-jähriger Mann mit seinem PKW Mercedes nicht mehr und fuhr auf.

Dabei schob er den Opel auf den Ford. Eine 14-jährige Insassin des PKW Ford klagte am Unfallort über Rückenschmerzen und wurde mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Wolgast gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden von 15.000 EUR. Der PKW Opel und der PKW Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.