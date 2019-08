Heringsdorf: Öffentlichkeitsfahndung nach zwei vermissten Jungen

von svz.de

03. August 2019, 20:47 Uhr

Am 02.8.2019 gegen 20:06 Uhr wurden zwei Jungen, Joe Galla (11 Jahre) und Leon Galla, durch ihre Mutter der Polizei als vermisst gemeldet.

Letztmalig wurden die Kinder gegen 12:30 Uhr in der Ortschaft Jarmen gesehen. Dort waren die Kinder im Freibad schwimmen und erschienen nicht am festgelegten Treffpunkt der Mutter in Jarmen. Am 03.08.2019 teilte die Mutter dann der Polizei mit, dass die Jungen gegen 02:00 Uhr zu Hause in 17440 Krummin waren, Schuhe wechselten sowie mit ihren Fahrrädern der Marke "Bulls" in unbekannte Richtung wegfuhren.

Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bisher nicht zum Aufgreifen der Kinder.

Personenbeschreibung von Joe Galla - 11 Jahre

Größe: 160

Haare: kurz blond

Gestalt: Kräftig

Bekleidet ist Joe:

Tshirt: oben rosa, unten weiß, auf der Brust ein graues Viereck

kurze graue Hose

Badelatschen der Marke Puma

graue samtartige Stoffjacke mit Kapuze

Personenbeschreibung von Leon Galla - 13 Jahre

Größe: 175

Haare: kurz blond

Gestalt / Figur: Schlank

Bekleidet ist Leon;

hell lila Tshirt

kurze blaue Jeans (knielang)

Kakhi Kapuzenpullover

schwarze Schuhe

Einer der Jungen führt einen Rucksack mit roten Seitenmarkierungen mit. Der Rucksack hat einen roten Basketballspieler Aufdruck.Weiterhin wird eine zusammenschiebbare Strandtasche mitgeführt.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung! Sollten sie Informationen zum Verbleib der beiden Kinder haben, teilen Sie diese bitte dem Polizeirevier Heringsdorf unter der Telefonnummer 038376-279-224 mit. Jede andere Polizeidienststelle nimmt ebenfalls Hinweise entgegen.