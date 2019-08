Hohen Woos: Alkoholisierte Autofahrerin verursacht Verkehrsunfall

von svz.de

01. August 2019, 10:41 Uhr

In Hohen Woos bei Vielank ist eine alkoholisierte Autofahrerin am Mittwochabend mit ihrem PKW gegen einen Baum geprallt. Die 62-jährige Fahrerin blieb unverletzt, wies jedoch einen Atemalkoholwert von 2,17 Promille auf. An dem Unfallfahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Zeugen hatten gegen 21:30 Uhr den Vorfall bemerkt und die Polizei informiert. Die Polizei brachte die Unfallfahrerin anschließend zur Blutprobenentnahme und nahm gegen sie eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Trunkenheit im Straßenverkehr auf.