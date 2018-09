Hohenbollentin: Verkehrsunfall mit Sachschaden

von Polizeipräsidium Neubrandenburg

13. September 2018, 21:45 Uhr

Am 13. September 2018 gegen 16:15 Uhr ereignete sich in der Ortslage Hohenbollentin ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Lkw. Der 37-jährige Lkw -Fahrer befuhr die K 35, Vorfahrtstraße, in Richtung Kaslin. Die 64-jährige Fahrerin eines PKW Mercedes Benz GLS 350 befuhr die Gemeindestraße von Gehmkow kommend, in Richtung Schwichtenberg. Sie hatte die Absicht, die K 35 zu überqueren. Nach bisherigem Kenntnisstand beachtete sie dabei nicht den vorfahrtberechtigten LKW . Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Am PKW entstand Sachschaden von ca. 40.000,- Euro, am LKW ein Schaden von ca. 10.000,-Euro. Personen wurden nicht verletzt. Der PKW musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.