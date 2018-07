Hundebiss im Wald bei Drewelow

von svz.de

12. Juli 2018, 20:01 Uhr

Am 12.07.18 gegen 16:45 Uhr kam es in einem Waldstück bei Drewelow zu einer Körperverletzung eines jungen Mädchens. Die Elfjährige machte mit ihrer Mutter eine Radtour durch den Wald, als ihr zwei Personen mit einem Hund, welcher ohne Leine frei herum lief, entgegen kamen. Der Hund lief auf das Mädchen zu und biss ihr in den Oberschenkel. Mit einer Bisswunde wurde das Mädchen in das Klinikum Anklam verbracht. Die Personalien der 2 Personen sind der Polizei bekannt.