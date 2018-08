Jarmen: Autofahrer übersieht Motorrad

von Winfried Wagner

15. August 2018, 14:41 Uhr

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall bei Jarmen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) fast 20 Meter durch die Luft geflogen und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte ein 19-jähriger Autofahrer den entgegenkommenden Biker beim Linksabbiegen auf der Landesstraße 35 übersehen. Der Neubrandenburger Motorradfahrer wurde mit Beinverletzungen in eine Klinik gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Autofahrer gab an, sich auf Radfahrer konzentriert zu haben. Er blieb unverletzt. Die Polizei lobte besonders die lehrbuchreife Erste Hilfe durch vier Ersthelfer noch vor Eintreffen von Polizei und Notarzt.