Jarmen: Feuer in Therapiezentrum - Patient starb an Rauchgasvergiftung

Ein 66-jähriger Patient, der am Freitag bei einem Brand in einem Therapiezentrum in Jarmen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ums Leben kam, ist an Rauchgasvergiftung gestorben. Das habe die Obduktion des Toten ergeben, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch in Anklam. Eine Einwirkung Dritter habe ausgeschlossen werden können. Trotzdem sei die Ursache für das Feuer in der Suchteinrichtung, die zeitweise evakuiert werden musste, noch nicht ganz geklärt. Ein Experte habe einen technischen Defekt als Auslöser ausgeschlossen. Der Schwelbrand war am frühen Morgen im Zimmer des 66-Jährigen, vermutlich im Bett, ausgebrochen.

Ob das Feuer fahrlässig oder vorsätzlich entstand, müsse noch geklärt werden. Die Zimmer seien nicht abgeschlossen. Die anderen 48 Bewohner der Suchteinrichtung mussten wegen der Rauchentwicklung das Haus verlassen, konnten aber später wieder in ihre Zimmer zurück.