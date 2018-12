Jarmen: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

von svz.de

03. Dezember 2018, 19:14 Uhr

Am 03.12.2018 gegen 17:00 Uhr kam es in der Ortschaft Jarmen in der Anklamer Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Die 60-jährige Fahrerin eines PKW Toyota befuhr die L35 aus Richtung Vlschöw kommend in Richtung Greifswald. In der Ortschaft Jarmen beabsichtigte sie nach links in die Anklamer Straße abzubiegen. Dabei übersah sie den im Gegenverkehr befindlichen Transporter eines 33-jährigen Fahrzeugführer. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei wurde die 60-Jährige so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Dort wurde sie stationär aufgenommen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 12.000,-EUR.