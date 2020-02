Jarmen: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

von svz.de

26. Februar 2020, 06:50 Uhr

Am Dienstag gegen 18.10 Uhr kam es an der Kreuzung L35 und Anklamer Straße in der Ortschaft Jarmen zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen und etwa 10.000 Euro Sachschaden.

Der 18-jährige Fahranfänger befuhr mit seinem Pkw Opel die Anklamer Straße und beabsichtigte, nach links auf die L35 in Richtung Gützkow aufzufahren. Hierbei missachtete er das Stop-Zeichen und kollidierte mit dem von rechts kommenden und vorfahrtberechtigten PkwSkoda. In diesem wurden ein fünfjähriges Kind und die 31-jährige schwangere Kindesmutter leicht verletzt. Beide wurden zur weiteren Beobachtung ins Klinikum Greifswald verbracht. Die beiden Fahrzeugführer blieben unverletzt.

An den nicht mehr fahrbereiten Kraftfahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die eingesetzten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Jarmen sicherten bis zum Eintreffen der Polizei die Unfallstelle, regelten den Fahrzeugverkehr und nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf.