Karft: Bauernhaus brennt erneut nieder: 350 000 Euro Schaden

Einen Schaden von rund 350 000 Euro hat ein Feuer am Mittwoch in einem Bauernhaus verursacht. Die Bewohner - ein 77-jähriger Mann und seine 67-jährige Frau - konnten sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen, das Haus in Karft bei Wittendörp brannte aber nieder, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Besonders tragisch: Das als Pension ausgebaute reetgedeckte Wohnhaus war bereits 2004 von einem Blitz getroffen worden, niedergebrannt und dann erneuert worden. Der Brand vom Mittwoch soll dort ausgebrochen sein, wo der Kühlschrank stand. Ein Brandgutachter soll die Ursache des Feuers klären.

von svz.de

erstellt am 10.Aug.2017 | 07:52 Uhr