Kargow: Autounfall unter Alkoholeinfluss - 49-Jährige schwer verletzt

von svz.de

erstellt am 21.Okt.2017 | 10:43 Uhr

Eine 49-jährige Frau ist bei einem Verkehrsunfall in Kargow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) schwer verletzt worden. Die Frau war mit ihrem Auto am Freitagabend zunächst in einer Kurve von der Straße abgekommen, bevor sie eine Grünfläche überfuhr und schließlich gegen die Treppe eines leerstehenden Hauses prallte, wie die Polizei mitteilte. Die 49-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Polizeiangaben zufolge hatte sie Alkohol getrunken. Die Unfallfahrerin soll Widerstand gegen die Polizei geleistet und eine Beamtin leicht verletzt haben. Außerdem beleidigte sie die Polizeibeamten und Rettungskräfte. Gegen die Frau wurde ein Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, Körperverletzung und Beleidigung sowie Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.