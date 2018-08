Karow: Bargeld und Briefmarken aus Büro gestohlen

von Polizeiinspektion Ludwigslust

16. August 2018, 13:27 Uhr

Bei einem Einbruch in ein Büro in Karow haben unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag Bargeld und Briefmarken gestohlen. Zudem richteten die Täter einen Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro an.

Dem Spurenaufkommen zufolge gelangten die Einbrecher durch eine gewaltsam geöffnete Terrassentür ins das Gebäude. Dort brachen sie ein Behältnis auf. Die Kriminalpolizei sicherte am Donnerstagmorgen Spuren am Tatort und ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall.

Hinweise zu dieser Tat, die sich im Plauerhäger Weg ereignete, nimmt die Polizei in Plau (Tel. 038735/ 8370) entgegen.